Sylried SKS wiist heger berop Pietersma en Earnewâld ôf

Pietersma wie yn heger berop gien omdat in earder protest ôfwiisd waard. Dit protest hie er tongersdei yntsjinne tsjin it skûtsje fan It Hearrenfean. It waard ôfwiisd, omdat dat net op basis fan it goede artikel yntsjinne wie, sei de sjuery. De sylried naam it beslút fan de sjuery oer.