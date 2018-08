LIVEBLOG: De earste dei fan De Reuzen yn Ljouwert

It wurdt hjoed in prima dei. Earst noch in soad bewolking, mar de sinne wint terrein. Foaral fan 'e middei en jûn flink wat sinne. De temperatueren rinne fan 'e middei op nei sa'n 21 oant 23 graden en dêrmei is it in normale waarme simmerdei. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is meast matich, krêft 3 of 4. Ut en troch noch frij krêftich, krêft 5. Jûn om 20.00 oere sa'n 18 graden en de kommende nacht giet de temperatuer werom nei 14 of 15 graden.