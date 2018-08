Kuier-app Imagine Run moat minsken sûner meitsje

Sa'n fyftich minsken kamen tongersdei ôf op de proefclinic fan de app Imagine Run yn Drachten. Mei dy app kin eltsenien troch kuierjen of draven syn of har sûnens ferbetterje. De app biedt ferskillende trainingsskema's, kuierrûtes en oare ynformaasje. It doel is dat safolle mooglik minsken de app downloade en brûke.