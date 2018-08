"Akkrum koe der neat oan dwaan dat se de wedstriid ferlitte moasten"

Nei oeren fan praten is der dúdlikheid. De sjuery fan de SKS hat in beslút naam oer de oanfarring by De Lemmer. Trije skippers hiene dêroer in protest yntsjinne. Allinne it protest fan Hearrenfean tsjin Earnewâld is takend. De SKS hat besletten om Akkrum it gemiddeld oantal punten te jaan. Mei noch ien wedstriid te gean binne der noch seis skûtsjes dy't dit jier kampioen wurde kinne.

Titelkandidaten Earnewâld, Hearrenfean en Akkrum kamen mei mekoar yn oanfarring by de ûnderste tonne. Earnewâld moast mei averij it wedstriidwetter ferlitte. In bemanningslid fan Akkrum bedarre yn it sikehûs.

Nei de oanfarring skode topsiler Marit Bouwmeester oan by de kommentatoaren fan Omrop Fryslân. Se analysearre de sitewaasje.