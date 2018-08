Freed dúdlikens oer kwaliteit wetter op Alvestêderûte

It wetterskip makke tongersdei bekend dat op mear plakken yn Fryslân blau-alch sit, nettsjinsteande de legere temperatueren en it reinwetter dat der fallen is. Jan Roelsma fan it wetterskip ferwachtet wol dat it tal gefallen de kommende dagen omleech giet. Dêrneist is der dit wykein yn Dokkum rioelslyk yn it Grutdjip terjochte kaam. It wetterskip advisearre dêrop net op dat plak te swimmen en fee net út it wetter drinke te litten.

Ut it ûndersyk nei de wetterkwaliteit moat bliken dwaan oft de fersmoarging der noch hieltyd is. It wetterskip hat nei it ûntdekken fan de fersmoarging it wetter sa folle mooglik trochspield. It hat yn Dokkum ekstra wettermeunsters naam om de kwaliteit bepale te kinnen.