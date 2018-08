'Och heden ja, sa wie Ljouwert doe', HCL kriget kolleksje âld-gemeentefoarljochter

De kolleksje bestiet út sa'n fjouwertûzen negativen en scans fan Ljouwert út benammen de jierren '50 en '60. "Dat is hiel moai om te sjen om't de stêd bot feroare is troch de jierren", fertelt Geart de Vries fan it histoaryske sintrum. "It is foaral folle drokker wurden. De drokte fan de stêd no, lykas bygelyks mei de Reuzen, is der net", fertelt de Vries.

De negativen binne ek digitalisearre. In mooglik doel is om in boek te meitsjen fan de negativen. "De bylden moatte net yn de kelders bedarje. Dit moat ûnder de minsken komme", seit de Vries.