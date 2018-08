Plysje Noardeast-Fryslân warskôget ynwenners foar ynbraken

Woansdei krige de plysje meldingen fan ynbraken op De Westereen, yn Hurdegaryp, Oentsjerk en Feanwâlden. Yn trije plakken waard ynbrutsen yn in wenning, yn it oare gefal yn in garaazje. Earder fan 'e wike waard ek al ynbrutsen yn in hûs yn Suwâld.

Dêrnjonken wienen der fertochte situaasjes yn Bûtenpost, Hurdegaryp en Tytsjerk. Dêrom hat de plysje ferskate minsken en auto's kontrolearre.