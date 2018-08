Man (34) frijsprutsen fan mishanneling freondinne

It stel wenne op in boatsje dat yn jannewaris op 'e Lemmer lei. Doe krigen se spul. De oanklacht wie dat de man doe op de frou ynslein hie mei in bile. Dat wie neffens de rjochtbank net bewiisd. Wol naam de rjochtbank yn de útspraak mei dat de twa e-mailkontakt hân hienen. Dêryn hie de frou ferklearre dat se goed lige kin.

De man sei op de sitting in wike lyn dat er wolris gewelddiedich west hie yn de relaasje, mar dat de frou oer it barren mei de bile liigde. It stel is no net mear tegearre.