Kâlder, mar dochs mear blau-alch op iepenbiere swimplakken yn Fryslân

Neffens Jan Roelsma fan Wetterskip Fryslân is de taname fan it tal gefallen in neisleep fan it hjitte waar fan de ôfrûne wiken. Blau-alch docht it goed by hjit waar. Sjoen it feit dat it yntusken kâlder is, der mear wyn stiet en ek wer reinwetter falt, ferwachtet Roelsma dat it tal besmettings ôfnimme sil.

Fanwege it omheechgean fan de temperatuer, ferwachtet Roelsma dat der de kommende jierren folle faker blau-alch foarkomme sil. In echte oanpak dêrfoar is der net, omdat benammen trochspiele mei Iselmarwetter de oplossing is. Dat mei net yn tiden fan drûchte.