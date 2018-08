Súdwesthoeke opnij de bêste yn slachfjild by De Lemmer

It skûtsje fan Huzum kaam as twadde oer de finish. De Lemmer waard tredde, en Ljouwert fjirde. Hearrenfean finishte as sânde, en Grou as achtste. Dat soe betsjutte dat Hearrenfean de kopposysje hâld, mar dan moatte se wol it protest fan Earnewâld winne. As Hearrenfean ferliest, wurdt Grou de nije koprinner. "It is hast net mear by te hâlden, seit skipper Douwe Visser fan Grou." Hy moast even úthymje, fuort nei de wedstriid.