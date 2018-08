Akkrum ferlit silerij mei ferwûne bemanningslid, traumahelikopter oproppen

Dy scan hat yntusken west, en en dêrút hat bliken dien dat it goed giet mei it slachtoffer. Der kaam focht út syn noas, en as dat harsenfocht wêze soe, hie dat tsjutte kinnen op in skedelbasisfraktuer. It blykt gjin harsenfocht te wêzen. "Der is neat mei him oan de hân," seit ferslachjouwer Geartsje de Vries, "hy komt gewoan werom."

De gyk dy't by Akkrum oer it dek kaam, wie fan Hearrenfean. Skipper Pieter Meeter fan Akkrum hat protest yntsjinne. De sjuery moat dêr in útspraak oer dwaan.

It skûtsje fan Earnewâld wie by itselde ynsident belutsen. Earnewâld hat de wedstriid mei averij ferlitten.