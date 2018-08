FIDEO: SC Cambuur iepenet seizoen mei útwedstriid by NEC

Cambuur kin by it begjin fan de kompetysje net op elkenien in berop dwaan. De beide sintrumferdigeners, Robbert Schilder en Matthew Steenvoorden, sitte in skorsing út. Spits Nigel Robertha is blessearre en dat jildt ek foar Daan Boerlage, Rutger Etten en Omar el Baad. Karim Rossi wie ek blessearre, mar sit wol by de seleksje.

Trainer René Hake is benijd hoe't syn ploech út de oefenperioade komt. "We hebben progressie gemaakt in de afgelopen weken, maar of dat genoeg is voor een goed resultaat zal moeten blijken", sa sei de trainer tongersdei. "Er is concurrentie in de groep. Dat moet het niveau omhoog brengen."