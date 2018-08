LIVE: Twa skûtsjes falle út nei oanfarring by De Lemmer

De waarman fan de SKS ferwachtet op de Iselmar by De Lemmer deselde omstannichheden as in dei earder. Wynkrêft fjouwer, mei pûsters fan wynkrêft fiif, út it súdwesten wei. De wedstriidkommisje hat ek deselde baan keazen as by de sleepstartwedstriid. Der leit in sânglês yn de baai by De Lemmer. Sûnder sleepstart.