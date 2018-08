Cydalima perspectalis dwaande oan opmars yn Noard-Nederlân

De Cydalima perspectalis, oftewol de buksbeamkemot, is neffens natuerwebside Nature Today yn it Noarden fan Nederlân oan in opmars dwaande. Allinnich de Waadeilannen soene noch net berikt wêze. Wannear't dat wol it gefal is, sit it hiele lân ûnder de út Azië ôfkomstige mot.