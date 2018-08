Alles datst witte moatst foar it Reuzewykein

Wêr en wannear kinst de Reuzen sjen?

Yn de binnenstêd fan Ljouwert rinne de trije reuzen ferskate rûten op freed 17, sneon 18 en snein 19 augustus.

Freedtemoarn, fan 10.00 oere ôf, hawwe it famke en de dûker beide in aparte rûte en middeis noch in kear. It hûntsje rint hin en wer tusken beide. Tuskentroch hâlde se 'siësta' en ek nachts sliepe de Reuzen bûtendoar earne yn Ljouwert. De dûker bringt de earste nacht troch op it Saailân en it famke op it Cambuurplein.

Sneon begjinne de Reuzen om 9.30 oere op it plak dêr't sy freeds yn sliep fallen binne. De Reuzen fine inoar oan de ein fan de dei by it WTC Expo en falle dêr wer yn sliep.

Op de lêste dei is der ien rûte mei alle Reuzen. Dy útswaaiparade begjint middeis om 14.30 oere by it WTC en giet healwei fierder oer it wetter, ûnder oare troch de Prinsetún en oer de Dokkumer Ie de stêd út. Klik hjir foar de folsleine rûten fan de Reuzen. Mear witte oer de Reuzen? Wy hawwe in portret fan it famke, de dûker en Xolo de hûn makke.

Wêr moatst no grif by wêze?

In echte oanrieder is de start op freed by de Willemskade. Hjir komt de dûker út it wetter om syn tocht op it lân fuort te setten. Nei alle gedachten sil dat hiel spektakulêr wêze. Op sneintemiddei rinne de Reuzen de folsleine rûte mei syn trijen. Sa krigest it moaiste fan de Reuzen mei.