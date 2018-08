Hynders mei gedrachsproblematyk wolkom yn Noardburgum

Perfekte lokaasje

No hat Bouwman de perfekte lokaasje fûn, yn Noardburgum. Yn it nije ûnderkommen is plak foar tolve hynders. Der is net allinnich romte foar opfang, ek wurde der lessen jûn neffens de fyzje fan Bouwman en har meistanners.

De opfang foar hynders wurdt nei eigen fyzje fersoarge en derfoar is ek jild nedich. Woansdei is de stichting úteinset mei in crowdfundingsaksje. Dat is allinnich nedich foar de opstartkosten. Uteinlik moat it in sosjale ûndernimming wurde dy't him sûnder donaasjes rêde kin.