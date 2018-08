Freark Kramer wint nasjonale fierljepwedstriid yn Linschoten

By de manlju wie der gjin Frysk sukses. Oane Galama einige as bêste Fries op it sânde plak; Sytse Bokma folge op it achtste plak. By de froulju wie Sigrid Bokma mei 15.67 meter goed foar it twadde plak. Femke Rispens en Bente Vlas einigen as twadde en tredde by de famkes. Wisse Broekstra en Stefan Douma behellen deselde posysjes by de jonges.