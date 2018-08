Ramp brêge Genua liedt ta fragen yn Opsterlân

Kinne de brêgen yn Opsterlân einliks it autoferkear fan no wol oan? Dy fraach stelt de fraksje GrienLinks-Opsterlanders oan boargemaster en wethâlders fan Opsterlân, nei oanlieding fan it ynstoarten fan de brêge by de Italiaanske stêd Genua. Dêrby foelen seker 39 deaden. As mooglike oarsaak foar it ynstoarten wurdt tocht oan achterstallich ûnderhâld fan de brêge.