Muorreskildering as oade oan Ljouwerter levertraanfabryk

Wa is der yn de foarige iuw net grut mei wurden? Alle dagen in grouwe leppel mei levertraan. It soe helpe tsjin allerhande sykten en kwalen. Ad Fahner, bestjoerslid fan it Ljouwerter genoatskip Muurtaal, kin der yn alle gefallen oer meiprate. "Nou wa' dat in heel fies spul hoor, dat levertraan. Ik hew it froeger self oek wel had. Dan moesten je de neus dichtknipe om der in skep fan binnen te krijen. En dan daarna noch in klontsje suker of in pepermuntsje fan je moeke om de smaak fut te krijen."