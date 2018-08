Hinke út Dearsum hellet finish swierste hynsterace Mongol Derby

De Mongol Derby is in race sûnder definitive rûte. De fjirtich dielnimmers moatte sels it paad fine troch de Mongoalske wyldernis. De Friezinne wie oan it begjin fan de race efteroan rekke, mar koe yn de ôfrûne dagen in ynhelrace ynsette.

Neffens de organisaasje is it hynder fan Van der Werf fuort nei in bistedokter stjoerd foar in tsjek, wylst se sels in Snickers krige om efkes te bekommen.