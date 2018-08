Argewaasje oer tankstasjon Goutum rint heech op

Neffens de ferhierders Gjalt en Tjerk Binnema hat de gemeente Ljouwert in krúsjale flater makke by de fergunning foar de ûnbemanne Tango-pomp. Se fine dan ek dat de Ried fan Steat de omjouwingsfergunning ferneatigje moat. Der soe in fergunning wêze foar detailhannel en net foar in bedriuw. Neffens de gemeente Ljouwert is in brânstofferkeappunt lykwols in detailhannelbestimming.

De Ried fan Steat docht oer inkelde wiken útspraak.