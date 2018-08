Hearrenfean betinkt slachtoffers fan Yndonezyske ûnôfhinklikheidsstriid

De betinking begjint mei in taspraak fan boargemaster Tjeerd van der Zwan. Dêrnei komt in lid fan it Feteraneplatfoarm oan it wurd en wurdt noch in minút stilte hâlden.

Kapitulaasje

Mei de kapitulaasje fan Japan, as gefolch fan de bombardeminten op de stêden Nagasaki en Hiroshima, kaam 73 jier lyn offisjeel in ein oan de Twadde Wrâldoarloch. Yn Nederlân wie de striid trije moannen dêrfoar (op 5 maaie 1945) al ta in ein kaam.