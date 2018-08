Súdwesthoeke wint foar it earst yn jierren wer in SKS-wedstriid

De Súdwesthoeke hat it skûtsjesilen by De Lemmer wûn. Foar skipper Auke de Groot is it foar it earst sûnt 2011 dat er wer in deipriis pakt. Mei triennen yn de eagen. "It is dreech te beskriuwen hoe't dit fielt. It is geweldich." De bemanning gong yn polonêse oer it dek.