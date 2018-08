LIVE: SKS besiket nije sleepstart by De Lemmer

In sleepstart moat de skûtsjes dy't by Earnewâld in geunstige startposysje hienen temjitte kommen. Dy wedstriid is net troch gien. De skippers hiene lotte om de startfolchoarder te bepalen. Skûtsjes dy't by Earnewâld foaroan leinen, begongen in dei earder achteroan, by de wedstriid fan De Feanhoop.

Klassemintslieder Earnewâld begint hast hielendal achteroan, krekt as Grou, dy't yn it klassemint op it tredde plak stiet. Hearrenfean mei as fjirde starte.