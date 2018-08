Ierappeldolle: Wat bringt it op?

"It is mar goed dat der ferline wike noch wat rein fallen is, oars hie it der hielendal net goed útsjoen", tinkt ierappelboer Tseard Wilman fan Wâlterswâld. Hy is woansdei begûn mei de risping fan syn Wâldgieltsjes, in âld en lyts ierappelras. Mar der komme minder út de grûn as oare jierren.