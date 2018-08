Arriva hellet treinen út Limboarch om de reuzedrokte oan te kinnen

Neffens direkteur Anne Hettinga is it unyk dat der treinen út in oare regio helle wurde. It is ek in hiele klus om se hjirre te krijen. Sa moatte de treinen in lange rûte ôflizze op in drok railnetwurk. Dêrnjonken binne se moandeitemoarn alwer nedich yn Limburch. "Zondagnacht, als iedereen aan het nagenieten is van het evenement, is bij ons een heel team bezig om die treinen weer naar Limburg te brengen", sa fertelt Hettinga.

Arriva set fierder alle treinen yn it Noarden yn om de ekstra stream minsken goed nei Ljouwert te krijen. Der wurde mear ritten riden, en de treinen binne ek langer. Der wurde dit wykein tusken de 300 en 400.000 minsken yn Ljouwert ferwachte.