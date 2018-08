De Knipe kin los mei ynrjochting shared-spacegebiet

Bewenners fan de Meyerwei yn De Knipe binne der mei de gemeente Hearrenfean út kaam wat de nije ynrjochting fan in diel fan de dyk oanbelanget. Der drige opûnthâld te ûntstean by it ynrjochtsjen fan in shared-spacegebiet by Nij Brongergea omdat it net dúdlik is fan wa't de grûn is.