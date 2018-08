Soargen oer leechstân Ljouwerter winkelsintrum Saailân

De PvdA hat it oer in persoanlik drama foar de belutsen ûndernimmers, mar ek oer in mienskiplik probleem foar de stêd. Se wol dêrom fan it kolleezje witte wat dy de ôfrûne jierren dien hat om it probleem op te lossen en as der noch aksjes oan sitte te kommen. De fraksje trunet oan op in nij profyl foar it winkelsintrum en it Ruterskertier.