Sloepbouwer Wâldsein hat it drok mei de bou fan nije sloepen

De merk lûkt dúdlik wer oan en dat komt net allinnich omdat minsken mear fertrouwen hawwe yn de ekonomy. It waarme simmerwaar spilet ek in rol. Dêrnêst hat de werf derfoar keazen om yn de minne tiid jild te stekken yn it ûntwikkeljen fan nije modellen. En dat betellet him no út.

Benammen foar iepen boaten tusken 30.000 en 50.000 euro is in soad belangstelling. Hoewol't neffens Ronald Jansma fan Jansma Jachtbemiddeling yn Snits de ferkeap fan lúkse motorjachten noch wol in oppepper brûke kin, liket de krisis yn de boateferkeap foar it grutste part wer foarby. Schiphof fan Aquatec hat de yndruk dat it mei sylboaten noch net sa hurd giet en ek by guon staalbouwers kin it noch wol better.