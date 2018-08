Gemeente en fûgelwacht Joure warskôgje foar gif

Op it stuit giet it noch goed mei benammen de sweltsjes op 'e Jouwer. Yn de bûtenwiken hat de fûgelwacht in soad dien om de ferskillende soarten fan de ynsektefretters briedplakken te bieden. Yn ien peal mei keunstnêsten sitte bygelyks njoggentjin spantsjes wytgatsweltsjes en by it ringjen fan jonge ierdswellen kamen de ringers gjin frjemde saken tsjin.

Om dat sa te hâlden roppe gemeenten en fûgelwachten op om foarsichtich te wêzen mei it gebrûk fan bygelyks mieredoaskes of fertinne round-up. Mar ek de miggeplakstrips binne in gefaar. Dêr kinne ek fûgels of flearmûzen yn fêstplakke.