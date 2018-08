Ferwyldere katten meie noch altyd ôfsketten wurde

Sûnt ferline jier meie provinsjes in beslút nimme oer it wol of net sterilisearjen of kastrearjen fan ferwyldere katten. Foarhinne waard dat lanlik fêstlein. Fryslân is net de iennige provinsje dy't der in jier oer dien hat om in beslút te nimmen oer it ferlienen fan in fergunning. Grinslân en Limburg moatte noch in beslút nimme oer ferwyldere katten. De oare provinsjes hawwe wol tastimming jûn foar it kastrearjen of sterilisearjen fan katten dy't sûnder baaske libje. Nei't se holpen binne, wurde de katten weromset yn de natoer.