Oprop hat súkses, Anneke kin ôfspraakje meitsje mei 'sjarmante Fries'

De man yn kwestje is de 80-jierrige Sjaak Vermeer út Ljouwert. Hy is bliid ferrast dat Anneke him siket, want hy wie wol ûnder de yndruk fan har. Yn de trein hie Sjaak oan Anneke ferteld dat er de Nijmeegske Vierdaagse rinne soe. Sy hie him belooft dan nei him te swaaien.

Sjaak wie de ôfspraak al hast fergetten, mar op de earste dei fan de Vierdaagse hat er wol om him hinne sjoen. Anneke mar swaaie, mar Sjaak hat har net sjoen. Hy hie net ferwachte dat Anneke dêrnei sa'n syktocht op tou sette soe.