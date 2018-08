Fryske Akademy ferkeapet histoarysk gebou oan famylje út Wurdum

It levertraanfabryk is boud yn 1869. De ferneamde bedriuw Draisma van Valkenburg hat der jierrenlang yn sitte. Yn 1975 gie it fabryk ticht. Dêrnei kaam de Fryske Akademy yn it gebou. Dy organisaasje ferkeapet it no, om de finansiering fan de fernijbou fan de oare gebouwen foarinoar te krijen.

It levertraanfabryk is ferkocht oan de famylje Gerlofs út Wurdum. It is net dúdlik wat dermei barre sil.