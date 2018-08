Wol skuldich mar gjin straf, oplichter boubedriuwen giet frijút

In man út Haskerhoarne dy't nei seis jier foar de rjochter komme moast fanwege oplichting, hat fan de rjochter gjin straf krigen. De rjochtbank fynt de man wol skuldich mar jout him gjin straf. De 43-jierrige man wie yn 2011 en 2012 lid fan in kriminele bende dy't bedriuwen oplichte. It gie benammen om boubedriuwen.