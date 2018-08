Wetterskip pakt eksoatyske woekerwetterplant yn Feanwâlden oan

In spesjalisearre bedriuw docht de bestriding. De plant wurdt oanpakt mei hjitwettertechnyk.

Wetterkrassûla heart eins net thús yn Nederlân. It plantsje is ynfierd as akwarium- en fiverplant. De plant fermearderet him hiel hurd. Hy leit dan as in tichte deklaach oer it wetter hinne. Oare planten en bisten wurde ferkringe.

Wetterskip Fryslân ropt mei in kampanje ynwenners op om gjin eksoatyske planten en bisten yn de natuer wei te smiten of los te litten. De wetterkrassûla kin it bêste yn de griene kontener.