Boeren krije útstel fan belestingen

Dizze simmer jildt as de drûchste yn desennia. It tekoart, oftewol it ferskil tusken ferdamping en reinfal tusken april en septimber, giet yn rap tempo rjochting it drûchterekôr fan 1976. Foar in soad boeren draait it út op in finansjele ramp, bygelyks as de opbringst fan harren rispinge minder is as de kosten dy't se meitsje moatte.