Dominant Hearrenfean docht goeie saken foar klassemint mei twadde deiwinst by Wâldsein

It skûtsje fan Ljouwert sylde hast de hiele wedstriid achteroan. De Ljouwerters hiene in hiele minne start, se waarden oan de ferkearde kant fan it startskip lâns twongen. Se kamen as lêste oer de finish. Ljouwert hat dit jier al trije kear de deipriis pakt, mar falt no werom nei it sechsde plak yn it klassemint.

Klassemint

Yn de top fan it klassemint is it no razend spannend. Earnewâld is noch earste, mei 26,9 punten. Hearrenfean is twadde, en Grou tredde. Dy beide skûtsjes ha 28,8 punten. Hearenfean stiet twadde, as je it gemiddelde op twa sifers achter de komma útrekkenje. Dan ha se in foarsprong fan 0.03 punten. Mei in likense stân telt de útslach fan de lêste wedstriid. Dy wûn Hearrenfean. De Lemmer en Akkrum steane op it fjirde en fyfde plak. Dy beide skûtsjes ha 36 punten.