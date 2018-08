LIVE: Ynhelwedstriid by Wâldsein sûnder sleepstart

Yn earste ynstânsje hie de wedstriidlieding foar in sleepstart keazen, om de skûtsjes dy't by Earnewâld in geunstige startposysje hienen temjitte te kommen. Dy wedstriid is net troch gien. De skippers hiene lotte om de startfolchoarder te bepalen. Skûtsjes dy't by Earnewâld foaroan leinen, begongen in dei earder achteroan, by de wedstriid fan De Feanhoop.

Trochdat de sleepstart no net troch giet, binne de skippen dy't op De Feanhoop foaroan lotten yn it foardiel. Se hoegden yn totaal minder meters te silen. De SKS wol dat graach kompensearje troch yn ien fan de kommende wedstriden noch in sleepstart te organisearjen. It is noch net dúdlik oft dat slagje sil.