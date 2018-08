Smookbelied MCL foarbyld foar sikehuzen yn binnen- en bûtenlân

It MCL is yn jannewaris fan dit jier úteinset mei it nije smookbelied. Op it hiele terrein fan it sikehûs mei net smookt wurde, ek net op it parkearterrein. "We hawwe bûtenportiers dy't minsken oansprekke", seit Frits Mostert fan it MCL. It belied pakt goed út, want der wurdt al folle minder smookt, seit er. "We fine noch wolris in peuk, mar we binne tefreden."

Der binne ek buorden delset, en der wurde flyers útdield. "Pasjinten dy't smoke, reagearje yn it algemien goed op it belied. As in bûtenportier in pasjint oansprekt, dan giet de peuk meastal wol út," seit Mostert.