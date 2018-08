Soad skea by ûngelokken yn Fryslân

Der wiene trije ûngelokken yn it Fryske ferkear tiisdeitemoarn. Yn ferbân mei in swier ûngelok is de N381, de dyk fan Drachten rjochting de Drintske grins, folslein ôfsletten ter hichte fan Appelskea. Hjir is in frachtwein yn botsing kaam mei in auto. De bestjoerster fan de auto is mei slimme ferwûningen nei it sikehûs brocht.