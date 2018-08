Motorklup Drachten stapt nei Ried fan Steat nei twangsom

"Fan jiersgearkomste gjin sprake"

Ferline jier hie de gemeente al it fermoeden dat de loads oan De Gaffel, dy't Dirty to Be kocht hie, in kluphûs wurde soe fan Blackguards. Smellingerlân easke dat de loads allinnich brûkt wurde soe foar gearkomsten, it sleuteljen oan motoaren en it drinken fan in bierke. Fan in jiergearkomste wie neffens de gemeente op 4 maaie gjin sprake.

Elke oertrêding troch Dirty to Be kostet de motorklup 10.000 euro. Dit is de earste kear dat Smellingerlân jild foarderet fan de klup.