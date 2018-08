Lêste dei Karen Bies yn Belmullet: "Ik ha kontakten foar it libben makke"

De opdracht foar Karen Bies yn it útwikselingsprojekt is dat se in ferhaal skriuwt. En dêrfoar hellet se ûnder oare ynspiraasje út wat se yn Belmullet meimakket en heart. "Ik gean hjir faak even nei de pub. Dêr kaam ik in stel tsjin, we rekke oan de praat. Dy fertelden my dat se de freed derop trouwe soenen. Ik fertelde dat ik ek mei in trouwerij yn myn ferhaal dwaande bin. Doe nûgen se my út foar de trouwerij. No ha ik freed op in echte Ierske brulloft west. Dat wie echt geweldich. It wie mei 200 minsken en duorre fan twa oere middeis oant fjouwer oere nachts. Dat sil my echt bybliuwe."