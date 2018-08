Fryske skuorkalinder 2019 siket bydragen

Grinslân, Drinte en Oerisel, dy hawwe al harren eigen provinsjale skuorkalinder, mar Fryslân ûntbrekt dêr noch yn. Wylst it in perfekt relaasjegeskink foar de desimbermoanne wêze soe. Alteast, dat stelden studinten fan de Hanzehegeskoalle Grins yn in ûndersyk. En dêrom moat der ek foar Fryslân sa'n jierlikse kalinder komme, mei bydragen fan Friezen oer wat har dwaande hâldt, rekket of opfalt yn de provinsje. Persoanlike foto's, gedichten en koarte ferhaaltsjes. Op it stuit hat de redaksje fan de Fryske Skuorkalinder sa'n 175 ynstjoerings binnenkrigen. De organisaasje kin dan dus ek noch wol wat ekstra bydragen brûke.