Klassemintslieder Grou ferliest kopposysje troch oanfarring

Troch de útspraak fan de sjuery sakket koprinner Grou mei 26,8 punten werom nei it tredde plak yn it algemien klassemint. Earnewâld is earste, mei 19,9 punten, en Ljouwert twadde, mei 24,7 punten.

Drachten hie ek in protest yntsjinne tsjin Huzum. Dat is net takend, omdat de regel op basis wêrfan't it protest yntsjinne waard net fan tapassing is op de sitewaasje. Dat meldt de SKS.