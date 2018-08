Min waar soarget benammen yn in noardeasten fan Fryslân foar oerlêst. Troch de rein stiet yn Burgum de Hornstrasingel blank. Yn Kollum is it wjerljocht yn in beam yn de Meester Andreaestrjitte slein. Dy is dêrtroch yn twaen spliten. De branwacht hat de strjitte wer frij makke. By wetteroerlêst yn Damwâld is de brânwacht ek ynskeakele.