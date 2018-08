Fabio Jakobsen wint yn Boalsert earste etappe BinckBank Tour

De earste etappe begûn moandei krekt nei tolven njonken it Abe Lenstrastadion op It Hearrenfean. Al betiid sprongen seis hurdfytsers fuort út it peloton. De kopgroep bestie út twa Nederlanners, trije Belgen en in Italiaan.

Underweis nei Boalsert ta krigen de hurdfytsers in soad reinwetter op de kop. Nei 112 kilometer fia ûnder oare De Jouwer, Aldemardum, Starum, Hylpen en Warkum kamen de fytsers oan yn Harkesyl. Dêr begûn in pleatslike ronde fan goed twintich kilometer fia Wytmarsum en Hemert nei Boalsert ta.

Yn de lêste pleatslike ronde, op tolve kilometer fan de finish, waard de kopgroep ynrûn. Dêrnei demarrearre Jan-Willem van Schip noch fuort út it peloton. Hy pakte santjin sekonden, mar koe syn foarsprong net fêsthâlde.

Yn de spannende sprint wûn Fabio Jakobsen krekt foar Marcel Kittel en Caleb Ewan. De grutte favoryt, Dylan Groenewegen, waard sechsde.