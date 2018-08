Gemeente Hearrenfean: "Swalkôffal hieltyd grutter probleem"

"It wurdt hieltyd in grutter probleem. Yn Nijehaske giet it fan losse pûden ôffal oant heale kuolkasten, dy't op strjitte smiten wurden", fertelt in wurdfierder fan de gemeente Hearrenfean. "Om minsken bewust te meitsjen fan hoe't se mei ôffal omgean moatte, sette we yn septimber mei in ôffalkampanje útein."

De ôffalkonteners binne allinnich foar húshâldlik ôffal, âld papier en glês.