Ljouwert revansearret him mei earste finishplak by Wâldsein

As de sjuery Ljouwert gjin gelyk jout yn de protestkeamer, soe dat de twadde dreun wêze foar skipper Willem Zwaga fan Ljouwert. In útspraak fan de sylried hat Ljouwert 14 punten opsmiten nei in oanfarring by Starum. Ljouwert wie yn heger berop gien, mar dat hat neat opsmiten. By it rûtebesprek wie Zwaga dêr moandeitemoarn emosjoneel oer.

Gribus by de earste tonne

Ljouwert wie op it wetter by Wâldsein as earste by de boppeste tonne. It skûtsje fan Grou kaam dêr as twadde oan. Ljouwert sylde oer stjoerboard, Grou makke in opsjitter om de tonne te heljen. Wâldsein siet dêr deun achter, oer bakboard. It waard in gribus. De skûtsjes rekken mekoar. Grou en Wâldsein knoopten de reade protestflagge yn it want. Skipper Douwe Visser fan Grou soe by de oanfarring in blessuere oprûn ha, hy koe net mear stjoere. In oar bemanningslid naam it helmhout fan him oer.