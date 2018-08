Jier selstraf easke tsjin Ljouwerter om mishanneling fan kunde

It slachtoffer waard mei ferwûnings oan syn gesicht en in brutsen noas nei it sikehûs brocht. De Ljouwerter soe de man slein hawwe, fanwegen oprinnende jaloersk gedrach nei syn freondinne ta. It slachtoffer freget ek 6.000 euro skeafergoeding, om't er metalen platen yn syn gesicht krigen hat.

Fierder fynt it IM dat de Ljouwerter in alkoholferbod en in kontaktferbod mei it slachtoffer krije moat. De útspraak is oer twa wiken.