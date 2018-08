LIVE: Skûtsjeskippers net benaud op brodzige Hegemer Mar

In brodzige Hegemer Mar is it striidtoaniel fan de sânde SKS-wedstriid fan dit jier. De waarman fan de SKS ferwachtet in súdwestewyn, krêft trije, dy't ûnder de wedstriid rommet en oanhellet. Nei in útspraak fan de sylried docht it skûtsje fan Hearrenfean wer folop mei oan it kampioenskip. Grou is koprinner yn it klassemint.